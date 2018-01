Parcelles-Guédiawaye va chauffer : Mod’Lo / Lac 2 vers un "mortal kombat"

Le face-à-face du samedi dernier a, non seulement, remis l’habituel goût du combat mais encore, il l’a plus pimenté.



Au cours de cette rencontre, les férus de lutte ont pu apprécier l’état physique de Modou Lo et de Lac 2. Ils ont su décortiquer la quintessence de leurs propos.



Au final, ils ont retrouvé la saveur du combat. Autant dire déjà que le derby Parcelles Assainies-Guédiawaye cristallisera toutes les attentions. L’on peut s’attendre alors un "mortal kombat".











Source : Sunu Lamb