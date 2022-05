Parcelles: Un marabout arrêté avec des faux billets en dollars Âgé de 38 berges, Lamine Cissé et ses deux compères vont payer chacun une amende d’un million de nos francs. Ils ont été reconnus coupables du délit de détention de signes monétaires contrefaits hier, par le tribunal des flagrants délits de Dakar, renseigne Rewmi.



Adeptes de l’argent facile, Lamine Cissé, Ibrahima Diouf et Ibrahima Mbow étaient au cœur d’un réseau de faux monnayage. Ils ont été appréhendés à l’unité 17 des Parcelles Assainies par les éléments du commissariat de ladite localité qui ont été informés de leurs activités illicites. Une fouille minutieuse de la voiture d’Ibrahima Diouf s’est soldée par la découverte d’un sac de couleur blanche contenant 140 fausses coupures de 100 dollars.



Jugés hier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour détention de signes monétaires contrefaits, les prévenus avancent des versions totalement différentes. Se disant marabout, Lamine Cissé a raconté que c’est un ami du nom de Biaye qui avait besoin de faux billets pour le tournage d’un clip. C’est dans ces circonstances qu’il l’avait mis en rapport avec son copain Ibrahima Diouf qui, à son tour, avait sollicité Ibrahima Mbow. « J’étais dans le véhicule d’Ibrahima Diouf au moment où Ibrahima Mbow lui remettait les billets chez lui. Les limiers nous ont interpellés quand il m’a rejoint », affirme-t-il. Né en 1990 et soudeur métallique, Ibrahima Diouf a indiqué avoir déposé Lamine Cissé chez Ibrahima Mbow. Il a aussi reconnu avoir récupéré le sac sur instruction de Lamine Cissé qui lui aurait dit que son véhicule était tombé en panne. Ibrahima Mbow, 75 ans, a allégué avoir été mandaté par un certain Cheikh Kane, lequel était son colocataire. « Cheikh Kane est un marabout. Il avait laissé ses bagages dans le couloir du domicile de notre bailleur. Le jour des faits, il m’a instruit de prendre le sac de couleur blanche et de le remettre à Ibrahima Diouf. J’ignorais le contenu du sac », assure-t-il.



Faisant ses réquisitions, le maître des poursuites a requis deux ans, dont six mois ferme contre Lamine Cissé et Ibrahima Diouf. Il a, par ailleurs, sollicité la relaxe pour Ibrahima Mbow. À défaut d’une relaxe, Me Cayossi a souhaité une peine clémente pour Ibrahima Diouf.



Rendant son verdict, la présidente de la séance a condamné les comparants à payer chacun une amende d’un million francs.

