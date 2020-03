Parcelles assainies: Amadou Bâ promet des changements aux apéristes

Le ministre Amadou Bâ a reçu, dans la nuit du lundi 16 à mardi 17 mars, le député Alioune Badara Diouf et sa bande. Selon le journal « Les Echos », à l'issue de la rencontre, le ministre des Affaires étrangères, coordonnateur des apéristes des Parcelles assainies, a promis de changer et de descendre sur le terrain comme le souhaitent certains de ses membres de parti.



Le journal renseigne que cette rencontre est loin de résoudre la mésentente qui sévit dans les rangs des apéristes des Parcelles Assainies. Car, selon des informations, au départ, c’est une délégation de vingt-cinq (25) personnes qui devait être reçue par le ministre, mais, compte tenu de l’interdiction des rassemblements à cause du coronavirus, finalement, ce sont quelques personnes triées sur le volet par le député Alioune Badara Diouf, qui sont allées répondre à l’invite du ministre.



Mais, souligne le quotidien, il y avait pratiquement tous les responsables dans la délégation sauf le ministre d’Etat, Mbaye Ndiaye, Bocar Diongue et Bassirou Ndiaye. Ils justifient leur acte par le fait qu’ils ne reconnaissent plus Amadou Bâ comme coordonnateur des apéristes des Parcelles-assainies.

