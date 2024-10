Parcours certifiant Cofeb/Attf : Lancement des activités de l’étape finale de la 7e édition

Selon le Directeur général du Cofeb, concernant la formation, la collaboration du Cofeb avec l’Attf, qui date de 2013, a permis d'offrir 128 sessions de formation à 2.880 cadres du secteur bancaire et de la microfinance de l'Uemoa. «Le Parcours Bâle II-III que nous sommes en passe de parachever, illustre parfaitement le soutien susmentionné. Je suis persuadé que la satisfaction exprimée ici sera réitérée par les Autorités de la Bceao lors de la visite de courtoisie prévue à l’issue de la présente cérémonie », a déclaré le patron du Cofeb.



Au titre du rappel historique, il a expliqué que les sessions de formation en gestion des risques bancaires et sur le dispositif Bâle II/III ont démarré dès l’année 2014 au moment où la Bceao a lancé, en son sein, les travaux de préparation de la transposition de son cadre prudentiel vers les normes Bâle II et III. «Ces travaux se sont poursuivis jusqu'à l'adoption des principaux textes réglementaires par le Conseil des Ministres de 4 l'Union en juin 2016. Après une phase de sensibilisation et de vulgarisation, la réforme est entrée en vigueur en janvier 2018.



C'est au cours de la même année qu'a démarré, avec l'appui de l'Attf, le programme de formation certifiante Bâle II-III dont l'étape finale de la 7e édition nous réunit aujourd'hui », a ajouté le directeur général du Cofeb. A ce jour, a-t-il dit, ce programme a permis de former 316 professionnels.



En ce qui concerne les réalisations de l'édition 2024, les candidats à la certification ont suivi en mars et avril, des cours de renforcement de leurs compétences en gestion des risques. Ils ont également bénéficié de connaissances nécessaires à une meilleure maîtrise du dispositif prudentiel en vigueur dans l'Union.

Pour la continuité, le patron du Cofeb souligne que sera poursuivi avec l’appui de l’Attf, l'accompagnement du secteur bancaire et financier sur le thème de la réforme bâloise toujours en cours de transposition, notamment sur la question des normes de liquidité.



Sous l’angle des innovations, le Cofeb entend enrichir son catalogue de formations avec des modules sur les thématiques émergentes, notamment la finance verte pour laquelle des travaux sont en cours pour mettre en place un Parcours certifiant, à l’instar du Parcours en finance digitale dont la 2e édition a démarré le 17 septembre 2024.

