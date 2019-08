Pareel Song Daan (PSD): Oumar Sarr aurait créé un nouveau parti depuis 2018

« Pendant que nous étions en pleine campagne de parrainage pour Karim, Oumar Sarr et ses amis avaient déjà muri leur plan au service de Macky Sall. Tout ce cinéma, pour se faire exclure, se présenter en victimes et annoncer leur parti », informent, à ce sujet des sources concordantes et proches du parti de Me Wade.



C'est Ibrahima Sakho, ancien préfet de Dakar et actuel directeur général du ministère de l'Intérieur qui a diligenté le dossier, qui était en stand-by à la Préfecture, précisent les mêmes sources, qui ajoutent qu’ « il y a 3 semaines, Oumar Sarr était retourné à la préfecture puis à la gouvernance pour les enquêtes ».