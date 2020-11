Parfum d’arnaque lié à la pandémie à l’AIBD: L'IRESSEF exige des tests Covid-19 aux…enfants Au Sénégal, le coronavirus nourrit plus qu’il tue ! Pour preuve, depuis l’apparition de cette malade pandémique, plusieurs laboratoires d’analyses se sont enrichis au point de souhaiter l’apparition d’une deuxième voire troisième vague plus ravageuse.

Tenez ! Si vous appelez à l’Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologie et de formation (IRESSEF) situé à Diamniadio pour des renseignements tests-covid19, on vous effraye en ces termes : « Monsieur, vos enfants âgés de deux (02) ans et plus, doivent obligatoirement subir les tests, sinon ils risquent d’être refoulés à l’aéroport », a fait savoir un opérateur de l’IRESSEF à un citoyen.



Hélas, compte tenu de cette stratégie d’apeurement, certains pères de famille sont tombés dans le panneau et ont fait subir des tests COVID-19 à leurs enfants contre paiement du montant de 40.000 CFA.



Arrivés à l’aéroport, ils ont eu la surprise de s’entendre dire par les médecins de l’antenne médicale de l’Aibd, ce qui suit à titre d’information: « Les enfants de moins de 12 ans sont exemptés de tout test-covid-19 ! ».



Qui croire entre L’IRESSEF et ces médecins de l’antenne médicale de l’AIBD ?



En tout cas, à l’aéroport de Diass, presque tous les enfants passagers voyagent tranquillement sans le moindre certificat covid-19, là où l’Iressef l’exige. Et si les services d’Abdoulaye Diouf Sarr éclairaient notre lanterne !













Le Témoin

