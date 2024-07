Paris 2024 : Un laboratoire de Dakar 2026 Le Sénégal est bien représenté aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Outre la présence du président Bassirou Diomaye Faye, en visite pour la deuxième fois en deux mois en France, la délégation sénégalaise assure déjà le spectacle dans la capitale française. Nos athlètes ont reçu le drapeau à Paris et nos compatriotes se font remarquer dans Paris à la veille de la grande fête de l’olympisme.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2024 à 20:01 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal est l’une des attractions de la Station Afrique. Il s’agit d’une fan zone géante dédiée aux sports et aux cultures africaines inaugurée le 20 juillet. Les Sénégalais seront visibles sur place tout au long des jeux. Notre diversité culturelle, la richesse de notre patrimoine matériel et immatériel mais aussi l’excellence des relations entre Paris et Dakar seront valorisées sur place.



Station Afrique sera aussi un laboratoire de ce qui se fera à Dakar pour les premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse en Afrique en 2026. C’est certainement pour cette raison que Barthélémy Dias, maire de Dakar est un invité officiel de son homologue parisienne Anne Hidalgo.



Ibrahima Wade, Délégué général de Dakar 2026 est aussi bien présent à Paris avec le directeur général de l’Agence pour la Promotion des Investissements (APIX). Les JO s'annoncent ainsi comme une fête de l’Afrique, du Sénégal, de la Frannce et de l’amitié entre nos deux peuples.



Ibrahima Sarr



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook