Paris 2024 et Dakar 2026 prolongent leur coopération à travers un nouvel accord Les comités d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026, ont signé aujourd’hui, à Saint-Denis, une nouvelle convention de collaboration. Ce partenariat renouvelle l’engagement des deux organisations en faveur de la réussite des prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse à Dakar, suite au report de ces derniers, de 2022 à 2026.



Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Mars 2022 à 11:31 | | 0 commentaire(s)|

Un accord qui marque le renforcement des liens entre comités d’organisation

La signature de cette nouvelle convention de collaboration au siège de Paris 2024 à Saint-Denis par Tony Estanguet, Président de Paris 2024, et Mamadou Diagna Ndiaye, Président de Dakar 2026, marque une nouvelle étape dans leur coopération. Elle prolonge la première convention signée en 2019, avant la décision prise en juillet 2020 par le Comité International Olympique (CIO), Dakar 2026 et Macky Sall, Président de la République du Sénégal, de reporter les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar à 2026, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.



Le nouvel accord s’inscrit dans la continuité des précédents accords signés avec Lausanne 2020, Tokyo 2020 et Milano Cortina 2026. Ensemble, les deux comités d’organisation s’inscrivent dans la ligne de l’ambition de l’Agenda 2020+5 du CIO, de bâtir un nouveau modèle d’organisation pour des Jeux plus efficaces et innovants.



De nouvelles perspectives de coopération

Plus qu’avant, l’objectif poursuivi par Paris 2024 et Dakar 2026 est l’optimisation de l’organisation et de la livraison, des Jeux mais également le renforcement de la dimension Héritage. Cela se traduira notamment par des partages d’expérience et de bonnes pratiques sur tous les aspects de l’organisation des Jeux, ainsi que des actions de communication communes.



Le report des JOJ fait de Dakar 2026 un bénéficiaire de premier plan de l’héritage des Jeux de Paris 2024 et ouvre ainsi de nouvelles perspectives, à travers des programmes d’observation ou encore un détachement des membres de l’équipe de Dakar 2026 auprès de Paris 2024, pour leur permettre de vivre pleinement l’expérience des Jeux en 2024. Plus encore, des transferts d’équipements et de savoir-faire entre comités seront envisagés avec cet accord.



La montée en puissance de l’Alliance Dioko



Paris 2024 reste le coordinateur de l’Alliance Dioko, qui rassemble des institutions françaises engagées pour la réussite des Jeux de Dakar 2026 et leur héritage. L’accord consolide les nombreux projets lancés depuis 2019 : rénovation d’infrastructures sportives, appui à la structuration du mouvement sportif sénégalais et à la préparation des athlètes, projets de coopération décentralisée, déploiement de volontaires en Service civique au sein du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais, dans le cadre du programme de Service Civique « Génération 2024 ».



En 2022, l’Alliance Dioko pourrait s’élargir à de nouveaux partenaires, divers acteurs, au premier rang desquels des fédérations sportives nationales, ayant déjà manifesté leur volonté de rejoindre l’Alliance pour participer à la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse et des athlètes sénégalais.



Une prochaine réunion biannuelle de l’Alliance est prévue au printemps prochain à Paris, pour évaluer les actions engagées jusqu’ici ensemble et se fixer un nouveau cap.



Des premières réunions de travail pour Dakar 2026 à Paris



La venue de Dakar 2026 en France les 9 et 10 mars, a permis de mener de premières consultations et réunions de travail. Les thématiques de l’engagement du grand public, de l’éducation et de l’excellence environnementale, ont été discutées entre les deux délégations. Les représentants de Dakar 2026 se sont également entretenus avec les équipes de l’Agence Française de Développement et la Mairie de Clichy-sous-Bois, avant de visiter la Maison du Projet du Village Olympique et Paralympique des Jeux de Paris 2024, en présence de la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (Solideo).



Tony Estanguet, Président de Paris 2024 : « La signature de cet accord marque une nouvelle étape dans notre relation avec Dakar 2026. Depuis la création de l’Alliance Dioko en 2019, nous avons déjà lancé de nombreux projets. Le report des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar, de 2022 à 2026, permet à présent d’élever encore le niveau d’ambition et de placer les Jeux de Dakar 2026 comme bénéficiaire de l’héritage des Jeux de Paris 2024. Les deux prochaines années vont nous permettre de tisser des liens plus étroits et d’explorer de nouvelles synergies. Après Lausanne 2020 et Tokyo 2020, nous souhaitons que ce nouvel accord avec Dakar 2026 marque une nouvelle étape vers la promotion d’un nouveau modèle de coopération entre comités d’organisation, pour une meilleure efficience dans l’organisation des Jeux. »



Pour sa part, Mamadou Diagna Ndiaye, président de Dakar 2026, a exprimé sa grande satisfaction de conclure ce nouveau partenariat, qui est la manifestation de la solidarité qui caractérise le mouvement olympique. « Avec cet accord, nous donnons un sens et un contenu pratique à la coopération sportive, qui va au-delà de nos deux Comités d’organisation. Nous avons l’occasion d’écrire ensemble une page historique de l’olympisme, à travers des Jeux mémorables à Paris en 2024 et à Dakar en 2026, qui laisseront un héritage indélébile. Dakar 2026, c’est la jeunesse mondiale qui est célébrée par l’Afrique et nous sommes ravis que Paris 2024 y contribue » a-t-il déclaré.





( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook