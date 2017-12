Paris: Lancement officiel de la Conférence mondiale pour l’Éducation (Global Education Initiative 2018)

Avec le soutien d’un collectif de leaders de la société civile et du monde de l’éducation, Amy Sarr Fall, fondatrice du Club Intelligences Citoyennes, procédera au lancement officiel de la Conférence Mondiale pour l'Education (Global Education 7) ce 7 Décembre 2017, à Paris. Cette conférence, qui est une première mondiale, aura lieu dans la capitale française en 2018.



Lors d’une cérémonie officielle de lancement, la liste détaillée des 22 personnalités composant le Comité scientifique de la Conférence Mondiale pour l'Education (Global Education 7) sera dévoilée. La plupart d’entre elles viennent d’horizons très divers : éducation, science, développement durable, protection de l’environnement, etc.



« En tant que citoyenne africaine, je suis très fière de la confiance que m’ont accordée ces leaders emblématiques venus des quatre coins du monde, afin de travailler au contenu de cette conférence internationale inédite, entièrement portée par la société civile », a déclaré Amy Sarr Fall.



Amy Sarr Fall a créé le Magazine Intelligences en 2010, un magazine panafricain sur les enjeux du continent. Depuis une dizaine d’années, elle œuvre à la promotion de l'éducation à travers sa plateforme « Intelligences Citoyennes » www.icitoyennes.org, lui ayant permis de mobiliser plus de 50 000 jeunes dans le but de contribuer à en faire des citoyens engagés. Reconnue pour son action citoyenne, notamment en faveur de l’éducation des jeunes filles, elle participe à de nombreuses conférences internationales sur des sujets ayant trait à l’avenir de la jeunesse africaine.











Adama Ndiaye (Rédacteur en Chef Intelligences Magazine)