Parité à l’Assemblée nationale Le Sénégal va occuper la 4ème place africaine et la 18ème mondiale A l’issue des élections législatives du 31 juillet, l’Assemblé nationale est composée comme suit : 73 femmes (44%) et 92 hommes (66%), a tweeté l’Observatoire national de la parité (Onp).

Et c’est pour regretter ensuite : «Le Sénégal va occuper la 4ème place africaine et la 18ème mondiale en matière d’application de la parité, selon l’Uip».



Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la parité en 2010, les femmes étaient de 42,7% en 2012, 41,8% en 2017 et 44, 2% pour la législature de 2022-2027.



