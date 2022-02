Parité non Respectée Serigne Guèye Diop relativise : «Les femmes n’ont pas besoin de parité sans contenu..» Il faut noter cependant que le nouveau bureau municipal n’est point paritaire. Il n’y a qu’une seule femme sur cinq (5) membres, le maire et quatre (4) adjoints. Dr Serigne Guèye Diop, en dépit de tout le débat instauré sur cette question par l’Observatoire national de la parité, s’est employé à minimiser ce manquement, préférant mettre en exergue les qualités de la seule femme élue.

A Sandiara, la seule adjointe au maire est Martine Diome, 3ème dans l’ordre protocolaire. Technocrate, présidente du Conseil d’administration d’un Système financier décentralisé (SFD) de la place et qui avait réussi dans l’exercice précédent à mobiliser 600 millions de Frs CFA pour le compte des femmes de la commune dans le cadre d’un système de crédits revolving.



Le maire qui l’a nommée chargée de la promotion et de l’autonomisation des femmes, souhaite qu’elle accompagne l’équipe municipale à atteindre le seuil d’un milliard de Frs de financements au profit de la gent féminine.



« Ce sont des questions auxquelles sont confrontés tous les hommes politiques. Nous avons préféré plutôt investir dans les femmes, nous avons essayé en tout cas pour ce Conseillà, d’investir le maximum de femmes universitaires, le maximum de femmes intellectuelles, capables de porter le développement. Ce qu’on voulait faire plutôt pour les femmes, c’est les aider à s’autonomiser, c’est les aider à choisir parmi elles une qui est présidente du conseil d’administration de l’UIMCEC, qui peut apporter des finances, qui peut leur donner 600 millions de Frs Cfa. »



« Comme vous le savez, mon programme c’est 1 milliard de Frs pour les cinq prochaines années, soit 200 millions de Frs par année. Donc, nous préférons plutôt être pragmatiques. Nous sommes des ingénieurs, et justement les besoins des femmes ce n’est pas uniquement la parité sans qu’il y ait du contenu », a-t-il laissé entendre.



Abordant la question de la place de l’opposition au sein de la nouvelle équipe municipale, l’édile se veut rassurant : « Je vais donner aussi à l’opposition des responsabilités pour qu’elle s’occupe aussi du développement. Nous allons créer une quinzaine de commissions dans le domaine du marché, dans le domaine du port sec, dans le domaine de l’agriculture.



Et toute l’opposition va être invitée à travailler. Le temps de la politique politicienne est révolu. Le conseil municipal de Sandiara a comme et unique objectif de rendre service aux populations et de satisfaire les besoins de la population », a-t-il fait valoir

