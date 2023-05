Parlement panafricain : Les adieux de Me Djibril War

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Mai 2023 à 10:52 | | 0 commentaire(s)|

Après plusieurs années de bons et loyaux services rendus à l’Afrique, et particulièrement au Sénégal, le député panafricain Me Djibril War a fait ses adieux au Parlement panafricain. C’était hier à Johannesburg (Afrique du Sud), informe "Le Témoin".



Suite à sa nomination par le président de la République Macky Sall comme conseiller spécial chargé des affaires juridiques, institutionnelles et politiques, Me Djibril War s’est déplacé jusque dans l’hémicycle panafricain, pour exprimer sa reconnaissance et sa profonde estime à ses désormais ex-collègues députés panafricains.



« Le Témoin » a appris que c’est dans une ambiance émouvante avec l’ovation du public que Me Djibril Wade, jusque-là président de la Commission des Lois et des Réformes de l’Union Africaine, a quitté le Parlement panafricain, les larmes aux yeux ! Nous lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles fonctions aux côtés de son ami et compagnon de lutte, le Président Macky Sall.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook