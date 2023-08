Parrain du Concours général 2023 : Daniel Cabou célébré

Pour la jeune génération, Daniel Cabou ne leur dit rien. Mais le parrain du concours général 2023 a traversé l’histoire du pays à travers les présidents Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Macky Sall a tenu hier à rendre un vibrant homme à un illustre fils de notre pays. Daniel Cabou, plusieurs fois ministre, a été donné en exemple aux lauréats 2023 du Concours général. Selon Macky Sall, « la carrière de Daniel Cabou est un modèle de compétence, d’intégrité morale, d’esprit républicain et de discrétion sans faille. Le doyen Daniel CABOU est un modèle de grâce, d’humilité et de générosité. La lettre qu’il m’a adressée pour accepter d’être le parrain de cette édition en porte témoignage, puisqu’il y cite des compatriotes de sa génération qui, à ses yeux, auraient mérité cet honneur ».



« Après de brillantes études au Sénégal, le doyen Cabou est admis en classes préparatoires au prestigieux Lycée Louis Le Grand, puis au Concours d’entrée à l’École Nationale de la France d’Outre-Mer, d’où il sortira Administrateur civil. Patriote dans l’âme, il démissionnera de la fonction publique française pour être au service du Sénégal à l’indépendance. Ainsi, chers lauréates et lauréats, l’œuvre de votre illustre parrain, brillante tel un rayon de soleil, vous est offerte en viatique, afin qu’elle vous inspire, pour que vous restiez parmi les meilleurs, dans les études et la vie de tous les jours. Souvenez-vous toujours de votre parrain, pour rester ambitieux et compétents, mais humbles, pour cultiver le savoir et le savoir-faire, sans jamais oublier le savoir-être ; c’est-à-dire la tenue et la retenue. C’est ce qui fera de vous de grands hommes et de grandes dames. Bonne chance à toutes et à tous, sur le chemin qui vous reste à parcourir », dira Macky Sall, rapporte LeTémoin.