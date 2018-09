Parrainage- Achats de conscience : Certains responsables égratignés font croire à...

Mame Boye Diao ne ménage pas ses camarades de parti qui s’activent dans l’achat des consciences. Arona Coumba Ndoffene Diouf et Abdou Lahad Ka entre autres, sont accusés d'avoir recouru à de telles pratiques. Dans un entretien accordé au journal le Quotidien, le responsable apériste de Kolda a appelé la justice à faire son travail pour élucider ces affaires. "Je reconnais la ligne de mon parti qui dit que la collecte de parrainage doit être une action volontaire et libre. C’est des cas isolés qui peuvent être mal vus par l’opinion mais qui ne concernent pas la direction du parti. Je suis formel : ni le président de la République ni le directoire de campagne n’ont engagé un budget pour l’achat de conscience et des promesses électoralistes. Je condamne ces pratiques de ces responsables.



Ce sont des éléments qui sont minimes par rapport au processus global. L’Apr se démarque de toutes ces pratiques. Nous ne sommes ni dans l’achat des consciences ni dans les promesses mirobolantes pour obtenir des parrains. Ce qui le font, doivent assumer devant la justice de ce pays", assène-t-il.



Et d’ajouter : « Ces gens sont en train de faire croire à l'opinion que le Président ( Maky Sall) n'est pas majoritaire. Alors que, c'est tout à fait le contraire. Ils peuvent faire douter les votants. Au niveau de la majorité, ces personnes, qui font dans l'achat de conscience, sont des responsables qui n'ont pas de base. C'est un moyen de prouver qu’au président de la République qu'on est fort dans notre localité. Cependant, ils utilisent les moyens malheureux".



Pour rappel le ministre-conseiller Arona Coumba Ndoffene Diouf avait promis dans la commune de Mbare 1,5 million de francs Cfa au village qui aura le plus de parrains. Et, le maire de Touba, Abdou Lahad Ka, dans une vidéo qui circule sur le net a fait une promesse de 50 000 francs Cfa aux chefs de village.



Ndeye Rokha Thiane