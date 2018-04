Parrainage : Aminata Tall félicite l'Assemblée nationale et démarre sa campagne pour la réélection de Macky Sall

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Avril 2018 à 16:46

Madame Aminata Tall félicite l'Assemblée nationale et lance la campagne de parrainage pour réélire le PR Macky Sall dès le premier tour en 2019.



Suite au vote de la loi sur le parrainage, Mme Aminata TALL explique les raisons pour lesquelles elle a initié une campagne de parrainage pour la réélection du PR Macky Sall.



En effet, 2019 sera un moment de choix décisif pour notre pays, je voudrais vous informer des principales raisons qui fondent ce parrainage.



La situation économique de notre pays est bonne, les indicateurs macro-économiques (taux de croissance, inflation, gestion du budget et de la dette, investissements) sont satisfaisants et le Sénégal bénéficie de la confiance des institutions financières internationales et des investisseurs.



Au niveau des infrastructures, le nouvel aéroport AIBD, l’autoroute Ila TOUBA, les routes, pistes et ponts, le TER et les chantiers des nouvelles gares, offrent au Sénégal un visage de pays moderne.



Aussi, la baisse des impôts sur les salaires, la baisse des prix des denrées de première nécessité, la baisse du coût des loyers, la baisse du prix du carburant sont autant de marqueurs de l’augmentation du pouvoir d’achat de nos compatriotes. Ensuite, beaucoup de progrès ont été accomplis dans le domaine de la protection sociale avec la couverture maladie universelle CMU, l’amplification du programme des bourses familiales et la carte d’égalité des chances.



Egalement, s’agissant de la Casamance, la paix se construit progressivement et l’activité économique est portée par le programme PPDC. De plus, trois bateaux sont opérationnels et assurent la liaison avec une subvention importante sur le coût du transport sécurisé.



D’autres réalisations importantes sont quotidiennement appréciées, notamment dans le maillage du réseau hydrographique du territoire, le programme de lutte contre les inondations, la construction d’écoles, de centres de formation professionnelle et d’universités nouvelles.



Concernant le secteur de l’énergie, le Gouvernement a engagé depuis 2012 d’importantes réalisations afin de résorber le déficit de production et mieux accompagner la productivité et la compétitivité de l’économie, notamment à travers la mise en œuvre de projets structurants dans la production, la construction de nouvelles lignes de transport et de distribution et dans l’installation de .plusieurs centrales solaires. Le mix énergétique est donc une réalité au Sénégal.



La gouvernance des secteurs agriculture, élevage, pêche, tourisme ainsi que les programmes PUDC, PUMA, PROMOVILLES et les politiques de décentralisation et de déconcentration des services, consolident la territorialisation des politiques publiques et le dynamisme de l’économie.



Sur le plan financier l’Etat du Sénégal compte d’abord sur ses ressources propres. Il est aussi dans une stratégie de diversification de ses sources de financement extérieur.



La mise en œuvre des réformes de l’environnement des affaires et de la compétitivité a permis au Sénégal d’intégrer le groupe des meilleurs réformateurs au monde (classement Doing Business), il est dans le TOP 10 Afrique de la Notation sur la Gouvernance Economique Mo Ibrahim et dans le peloton de tête de la Notation Freedom index. Il est également dans le TOP 15 Afrique des pays les plus compétitifs (forum de Davos).



Le Peuple Sénégalais comme en 2012, fera un choix responsable, lucide, serein et cohérent en élisant dès le premier tour Monsieur Macky SALL Président de la République à l’issue d’élections libres et transparentes pour continuer les réalisations du Plan Sénégal Emergent.



Nous conforterons ainsi les efforts immenses entrepris depuis 2012 pour améliorer le quotidien des Sénégalais tout en édifiant les bases d’une économie forte, dynamique et solidaire car le PSE est porteur de développement, de progrès et de justice sociale.

En conclusion, nous dirons que continuer le PSE est un impératif car ce plan ambitieux et réaliste, salué de par le monde entier, nous offre l’opportunité de continuer sur la voie du développement durable.



Voilà pourquoi, nous parrainons le Président SALL pour son élection dès le 1er tour de l’élection présidentielle de 2019.

Je vous remercie de votre bien aimable attention.

Fait à Dakar le 20 Avril 2018

Madame Aminata TALL



Le Comité de pilotage

