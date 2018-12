Parrainage- Bataille des chiffres: BBY annonce 2 millions, Bougane prés de 800.000...

A quelques jours du dépôt des dossiers de candidatures, la bataille des parrains semble être déclarée entre la majorité et l’opposition. C’est le pouvoir qui a annoncé la couleur.



En effet, lors de la cérémonie d'investiture du candidat Macky Sall, le responsable du pôle Parrainage de ce dernier, Aminata Touré, a annoncé avoir franchi la barre des 2 millions de signatures, tout en ajoutant accélérer la « cadence » pour les 18 jours qui restent pour la clôture de de l’opération. Un peu plus tard dans l’après-midi, c’est le candidat Bougane Guèye Dany qui a brandi, lui aussi, ses chiffres.



Face à ses militants lors de son investiture au Stade Amadou Barry (Guédiawaye), le leader de « Gueum Sa Bop » a affirmé avoir récolté près de 800.000 signatures (794 888). Et pour attester la véracité de ce nombre de parrains, il a brandi un papier émanant d’un huissier de justice qu’il a commis pour le constat.



Pour le Parti démocratique sénégalais, le docteur Cheikh Dieng qui s’occupe de ce volet, a affirmé le même jour, lors d’une émission "Décodage" sur Touba TV, que leur formation a déjà pu collecter 800.000 parrains pour Karim Wade.



Malick Gackou, Thierno Bocoum, Pr. Issa Sall, Ousmane Sonko, Pape Diop et autres candidats déclarés, ont aussi annoncé avoir franchi la barre du nom de signatures demandées (65.000 soit 0,8%) et mais ils se sont gardés pour le moment d’avancer les chiffres.













