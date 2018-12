Parrainage: Boubacar Camara recalé avec plus de 36 000 signatures rejetées

Le leader de la Coalition Fippu, Boubacar Camara est dans tous ses états, après l'invalidation vendredi soir de son dossier de parrainage par le Conseil constitutionnel, dans le cadre de l'élection présidentielle sénégalaise du 24 février 2019. Sur un dépôt de 59.493 parrains, 23.357 ont été validés et 36.136 rejetés pour plusieurs raisons.



"Les faits sont d'une extrême gravité et révèlent d'une façon éclatante le plan de hold-up électoral de Macky Sall et permettent de mieux comprendre la raison pour laquelle il n'a pas voulu mettre le fichier électoral à la disposition des candidats et partis légalement constitués", a dénoncé M. Camara.



Il a interpellé la société civile et les chefs religieux, car selon lui, ce qui se passe est très grave. "Des électeurs enregistrés sur la fiche de parrainage sur la base d'une carte CEDEAO avec leurs numéros d'électeurs, ont été transférés après que ces derniers ont fini de parrainer le candidat qu'il est", fait-il savoir, promettant de se "battre jusqu'au bout", car il a "des signatures en stock".















