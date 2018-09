Parrainage : Koungheul déclare sa flamme au PSE et vise un second mandat et dès le premier tour pour Macky Sall

Koungheul était à l’honneur le weekend dernier, avec l’organisation d’un Forum sur le développement socio-économique du département et la tenue d’un grand rassemblement politique, organisé par le coordonnateur départemental de la plateforme «Tous Debout», Emile Mbouna Niocké.



Cette rencontre riche en sons et couleurs a quasiment réuni tous les responsables politiques du département, membres de la Coalition au pouvoir. De Assane Diop, président du Conseil départemental de Koungheul, à Ahmet Suzanne Camara, membre de l’APR en passant par Mayacine Camara, maire de Koungheul ou encore Mamadou Djigo, Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT), tous étaient véritablement «Debout», pour tendre les bras ouverts à Emile Mbouna Niocké et son invité d’honneur, Ahmet Tidiane Daff alias ATD, coordonnateur national de «Tous Debout».



Les responsables de la plateforme, tous des jeunes, ont déclaré par la suite leur flamme au Plan Sénégal Emergent (PSE), levier sur lequel disent-ils, le Sénégal doit s’appuyer pour le développement du pays.



ATD a ainsi invité les Sénégalais à faire le bon choix dans le cadre du parrainage, pour donner à Macky Sall, un second mandat et dès le premier tour.



Présente dans les 45 départements du pays, la plateforme «Tous Debout» se veut une force d’appoint aux côtés du président de la République. Pour se faire, ATD et son équipe comptent sillonner tout le Sénégal pour porter le bon message. Celui d’un Sénégal émergent, par tous et pour tous…



