Parrainage: La Medina collecte près de 9.800 signatures en quelques heures pour Amadou Ba.

La Médina à travers son maire Bamba Fall a remis au candidat de BBY près de 9800 signatures. Happé par un calendrier démentiel d’une tournée des autorités religieuses et coutumières, le candidat de BBY n’a pu rejoindre la Médina que vers les coups de deux heures du matin. Pourtant jusqu’à cette heure avancée de la nuit de ce samedi, Bamba Fall et ses partisans étaient restés sur place pour attendre le Premier ministre Amadou Ba. Très en verve, le maire transhumant a mis en garde l’opposition au cours de cette rencontre de collecte de parrains en mode fast-track pour Amadou BA. « Ce ne sont pas des opposants malhonnêtes qui vont nous distraire. Nous avons collecté toutes ces signatures en quelques heures seulement. J’avertis nos adversaires. La coalition Benno Bokk Yakaar a l’habitude de remporter des élections » s’est vanté le maire de la Médina, rapporte LeTémoin.



Le Premier ministre Amadou BA a remercié l’assistance qui l’a attendu jusqu’à une heure tardive (près de 2 heures du matin). « Cette étape a été improvisée. Le maire Bamba FALL m’a invité quand il a su que je devais rendre visite au Khalife général de la famille Omarienne, Thierno Madani Tall. Je ne savais même pas que jusqu’à cette heure, vous seriez encore ici (centre culturel Douta SECK) entrain de collecter des parrains de manière inclusive. Vous avez eu toutes ces signatures en quelques heures. Je vous en suis profondément reconnaissant. Restons unis et mobilisés comme me l’a demandé le Président Macky SALL. La Médina occupe une place importante dans l’axe de la victoire à Dakar. Si nous relevons le défi de l’unité, rien ne nous résistera dans notre marche vers la victoire à la Présidentielle» a lancé Amadou BA.