Parrainage: La majorité propose un vote sans débat, l’opposition dit niet

Si cela ne dépendait que les députés de la majorité, le projet de loi sur le parrainage, objet de toutes les controverses, sera voté comme lettre à la poste. Et pour cause. A peine la séance ouverte à l’Assemblée nationale, Abdou Mbow a demandé à ce que les différents textes inscrits à l’ordre du jour dont le parrainage soient soumis au voté sans débat. Une manière de faire vite et de levée la séance. Mais, son collègue de l’opposition, Me Madické Niang en l’occurrence qui a pris la parole à sa suite, a opposé un niet catégorique. Il s’en suivi quelques échanges de propos aigres doux entre députés. La séance se poursuit.