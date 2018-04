Parrainage : Le Forum du Justiciable invite le Président Macky Sall à ne pas promulguer la loi

Par un communiqué, le Président du Forum du Justiciable «demande solennellement au Président de la République de ne pas procéder à la promulgation de la loi relative au parrainage intégral" votée Jeudi dernier par l'Assemblée nationale.



Babacar Bâ invite le Chef de l’Etat à rendre possible l'appel au dialogue qu’il a lancé à l’endroit de l’opposition et "créer toutes les conditions de son succès".



La loi sur le parrainage a été boycottée par l’opposition et votée sans débat, après de vives tensions à l’intérieur et à l’extérieur de l’hémicycle. Des affrontements ont opposé la police et les opposants dans plusieurs endroits de Dakar et à l’intérieur du pays. Une soixantaine de personnes dont des leaders de partis de l’opposition, ont été arrêtés avant d’être relaxés. Certains de leurs militants sont toujours en garde-à-vue dans les commissariats de Dakar.