Parrainage : Le GP s’insurge contre la décision des "7 sages" et réclame une Cour constitutionnelle

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Mai 2018 à 13:04 | | 0 commentaire(s)|

Dans une déclaration dont copie est parvenue à leral.net, le Secrétariat Exécutif National du Grand Parti, (SEN/GP) s’insurge contre "l’incompétence récurrente" des 7 membres, appelés "sages" du Conseil Constitutionnel statuant sur le projet de loi relatif au parrainage, entre autres.



Pour en finir avec cette situation, le parti de Malick Gakou appelle de toutes ses forces, à la mise en place d’une Cour constitutionnelle souveraine conformément aux recommandations des Assises Nationales et de la Commission Nationale de Réforme des Institutions (CNRI). Il exhorte « l’opposition à renforcer son unité d’actions, à mener le combat sur le terrain et au niveau international afin d’amorcer les luttes démocratiques idoines pour garantir à notre pays, les gages d’un développement harmonieux, la sauvegarde de la République et la défense des intérêts supérieurs de la Nation ».



Par ailleurs, le SEN/Grand parti appelle à la mobilisation des militants et sympathisants du Grand Parti lors du lancement, ce Samedi 12 Mai 2018 à Mbour, de la pré-campagne du « Candidat de l’Espoir », le Président Malick GAKOU.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook