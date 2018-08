Parrainage : Le Grand Parti regrette l’absence du ministre de l’Intérieur

L’absent, le plus présent ce lundi à la Direction des élections (Dakar), c’est bien le Ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye, tant attendu par les coordonnateurs des partis. Finalement, lesdits mandataires de partis politiques ont été accueillis par ses services.



Ainsi, cette situation est déplorée par le Grand parti de Malick Gackou. « Nous nous attendions à être reçus par le Ministre de l’Intérieur. Nous avons des questions à lui poser. On ne voit pas quelle était la pertinence d’avoir un fichier numérique et un fichier en papier. Parce que, la signature est bien inscrite sur le fichier papier. Mais, sur la version numérique comment on va récolter des signatures numériques. Ce sont ces questions qu’on aurait souhaité poser à ce Ministre. Nos questions restent en suspens », a regretté le coordonnateur national du Grand Parti au parrainage, Pape Médoune Sow qui reste à sa fin.



Selon lui, le Grand Parti, à travers le Front de résistance nationale, est contre le principe du parrainage. Toutefois, il a indiqué que cela ne les empêche pas de collecter des voix. « Nous n’aurons pas de problème pour obtenir le nombre de parrains exigé. Nous avons vendu plus de 300 mille cartes depuis l’existence du Grand Parti. Donc, collecter 53 000 parrains parmi nos militants ne nous poserait pas problème », rassure-t-il.



Thierno Malick Ndiaye