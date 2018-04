Parrainage: Les cadres de BBY prennent le contre-pied de Mame Mbaye Niang

En conférence de presse ce mercredi 18 avril, à la maison de la presse, les Cadres de Benno bokk yaakaar (BBY) tentent de sensibiliser la population à ne pas tomber dans le piège de l'opposition. selon eux, l'opposition appelle à la manifestation devant les grilles de l'Assemblée nationale et à la violence pour dire non au vote de la loi portant le parrainage qui se tiendra ce 19 avril, en vue de l’élection présidentielle. A cet effet, le secrétaire administratif des cadres de BBY, Diamé Diouf appelle au calme et au dialogue pour l’intérêt du pays.

