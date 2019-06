Parrainage : Me Madické Niang et l’Ue partagent la même opinion

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juin 2019 à 09:57 | | 0 commentaire(s)|

La coalition Madické2019 est en phase avec la recommandation de l’Union européenne relative à l’abandon du parrainage citoyen.



Le candidat Me Madické en compagnie de son directeur de cabinet Mamadou Dia et d'Ibra Diouf Niokhobaye, a reçu hier la délégation de l’Union européenne qui lui a remis son rapport. Me Madické Niang a souligné aux observateurs le problème du suivi des recommandations.



Selon Ibra Diouf Niokhobaye, il y aura un problème notamment sur la recommandation concernant le parrainage. A l’en croire, les observateurs ont été très clairs sur les élections locales et Me Madické Niang est en phase avec eux.



Puisque le parrainage, lors de la présidentielle, a suscité beaucoup de problèmes, mais le gouvernement du Sénégal dirigé par le Président Macky Sall, n’a pas voulu entendre raison. Et véritablement, ça a été une déception pour tout le monde. Il avertit que le parrainage aux élections locales, va créer des difficultés incommensurables.

