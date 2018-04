Parrainage : « Y en a marre » ira devant les grilles de l’Assemblée nationale

Il fera très chaud à Dakar le 19 avril 2018, date à laquelle le projet de loi sur le parrainage sera voté.



Si les députés de l’opposition appelle le peuple à manifester, le mouvement «Y en a marre» va plus loin. Il a “décidé d’agir pour dire non à Macky Sall et à son parrainage, en appelant le peuple, le jeudi 19 avril, devant les grilles de l’Assemblée nationale”.



« Yen marre se joint à toutes les forces vives de la Nation et appelle le peuple Sénégalais à se mobiliser, comme jamais auparavant, pour écrire sa propre histoire et barrer la route à tous ceux qui, hier comme aujourd’hui, ne voient notre Constitution que comme un outil au service de leurs intérêts politiques », dénonce Fadel Barro.



« Ce combat commence le jeudi 19 avril prochain, par une vague de mobilisations citoyennes et pacifiques, devant les grilles de l’Assemblée nationale et partout ailleurs à Dakar, mais aussi dans les régions et dans la diaspora, pour manifester notre désapprobation et exprimer notre choix d’une démocratie apaisée», notent les partisans de Fadel Barro lors de leur face-à-face avec la presse.











Igfm