Parrainage dans le département de Rufisque : 24 670 collectées en 2 semaines

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Septembre 2018 à 15:59 | | 0 commentaire(s)|

Lors de son dernier passage au pôle parrainage, le coordonnateur départemental de la Coalition BBY à Rufisque Monsieur Oumar Gueye s’était fixé comme objectif de déposer tous les jeudis, un stock important de signatures. Ainsi, cet objectif a été atteint pour ce vendredi 14 septembre avec un lot de 14.670 signatures pour les 12 communes du département.



Ceci démontre l’engagement et la détermination des populations du département de la ville de Rufisque à contribuer à la réélection du Président Macky Sall au 1er tour, le 24 février 2019.



Le 1er dépôt qui a regroupé 10 000 parrains a été remis le jeudi 06 septembre, au pôle parrainage par le Ministre Oumar Gueye. Ainsi, en deux semaines, Rufisque a pu comptabiliser au total : 24 670 signatures.



Ce travail de collecte de signatures a été coaché par le Ministre Oumar Guèye, en coordination avec Souleymane Ndoye, Président du Conseil départemental de Rufisque et les Maires des 12 communes.



Le cap est maintenu pour obtenir le maximum de parrains, et le travail de collectes de signatures pour le parrainage se poursuit dans les 12 collectivités locales du département.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook