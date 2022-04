Parrainage électoral : Bby Kolda fait la collecte en rangs dispersés La division des ténors de l’Apr à Kolda a-t-elle refait surface pendant cette campagne de collecte de signatures pour le parrainage ? Tout porte à le croire. Car la réalité du terrain montre que tous les responsables du parti présidentiel ne travaillent pas ensemble, si on se fie aux dires de Momat Sall, responsable « apériste » au quartier Kémo et un des lieutenants de l’ancien ministre maire de Kolda Abdoulaye Bibi Baldé.

« Nous n’entendons pas être laissés en rade dans ce parrainage. Nous sommes en train de faire la collecte de façon parallèle. Après, nous irons remettre nos fiches aux responsables nationaux, plus précisément à la déléguée nationale à Dakar », a fait savoir ce jeune « bibiste ».



Interpellé sur cette attitude « fractionniste » qui ne milite pas en faveur d’un travail mené en parfaite collaboration avec le Professeur Moussa Baldé désigné délégué régional de Bby à Kolda, M. Sall, sans détours, n’a pas du tout bien apprécié la façon de faire du ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural.



« Après sa nomination comme délégué régional du parrainage de Bby pour le compte de Kolda, le ministre président de département Mousa Baldé devrait tenir une concertation avec les autres responsables pour discuter des modalités pratiques de cette campagne de collecte et distribuer les rôles. Mais, il ne l’a pas fait », a-t-il déploré.



En conséquence, « nous ne pouvons que travailler de cette façon pour ne pas être laissés en rade. Là, nous menons les opérations sur le terrain. Nous sommes dans la commune de Kolda et au niveau du monde rural avec l’ambition de réaliser un objectif de parrainage de 5 000 signatures », a-t-il indiqué. Du côté du camp de l’actuel maire de Kolda, le son de cloche est tout autre.



« Nous travaillons en parfaite collaboration avec le ministre Moussa Baldé dans le cadre de ce parrainage pour les législatives », a laissé entendre le « mameboyiste » Boune Dia par ailleurs maire de Tankanto Escale, joint par téléphone. Avec cet enrôlement de parrains en rangs dispersés, on est tenté de dire que ça sent encore le roussi dans les rapports entre « apéristes » du Fouladou. D’où l’urgence et la nécessité pour certains d’entre eux de reprogrammer la rencontre qui avait avorté à Dakar, ceci pour arrondir les angles et harmoniser les positions avant les législatives prévues au mois de juillet prochain.

