Parrainage : la conférence des leaders, en conseil de ‘’guerre’’

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Décembre 2018 à 13:24 | | 0 commentaire(s)|

La conférence des leaders du front de résistance nationale va, ce mercredi, vers une réunion qui épouse les contours d’un conseil de ‘’guerre’’.



En effet, selon les infos de SourceA, non seulement, compte tenu de l’importance de la rencontre, tous les leaders du FNR sont invités à être présents et que les seconds couteaux ne seront pas admis.



Mais aussi, l’opposition soupçonne des proches de la mouvance présidentielle de projet funeste, tendant à jeter du sable sur la collecte de parrainages de membres du FNR candidats à la présidentielle.



Prenant au sérieux cette affaire, Le FNR va poser des actes à faire avorter ce projet qu’il qualifie de funeste, signale la source.

