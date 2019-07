Parrainage: pour les Locales, un minimum de 1% et un maximum de 1,5% est demandé

Comme pour la Présidentielle, il y aura aussi des parrainages pour les élections locales. Ainsi en a décidé le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye.



Dans son arrêté, il a précisé que pour les élections municipales, dans chaque commune, il faudra la signature d’un minimum de 1% et un maximum de 1,5%.



C’est la même chose pour les élections départementales. Il faudra la signature d’un minimum de de 1% et un maximum de 1,5%.



Dans certaines communes, il faudra juste...104 parrains pour passer, signale le quotidien Les Echos.

