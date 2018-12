Parrainage: une dizaine de partis ou coalitions de partis ont déposé leurs listes

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Décembre 2018 à 13:42

Ouvert le 11 décembre 2018, le dépôt des listes de parrainage pour la Présidentielle de 2019 se déroule normalement, après quelques échauffourées notées à l’ouverture.



C’est la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), dirigée par le candidat Macky Sall, qui a été la première à déposer sa liste au greffe du Conseil constitutionnel.



Elle a été suivie par la coalition Idy 2019 du candidat Idrissa Seck, puis de la coalition du candidat Ousmane Sonko et celle de de Malick Gackou.



Dans l'après-midi et jusque tard dans la soirée, c'est la coalition de Cheikh Hadjibou Soumaré, celles de Me Madické Niang, de Me Aissata Tall Sall, de Boubacar Camara, de Mamadou Lamine Diallo (Tekki), du Pur de Cheikh Issa Sall, entre autres, qui ont déposé leurs listes de parrainage.



Les dépôts vont se poursuivre jusqu'au 26 décembre au niveau du Greffe du Conseil constitutionnel.

L'Observateur













L’Observateur

