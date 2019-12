Partenariat: Diambars et Marseille signent une convention Le centre de formation Diambars et l’Olympique de Marseille ont signé, hier dimanche, un partenariat, selon le site officiel du club phocéen.

Saër Seck, le président de Diambars, a déclaré que “ c’est une très grande satisfaction de pouvoir s’associer avec l’OM qui représente énormément pour le public sénégalais et africain. Nous avons grandi autour des exploits de l’Olympique de Marseille et notamment, de son succès en Ligue des Champions ».



A sa suite, le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, s’est réjouit « que Diambars devienne notre tête de pont en Afrique de l’Ouest, où l’OM espère dénicher ses futurs talents et continuer à bénéficier de l’excellence du football africain ».



“ Le partenariat OM-Diambars permettra notamment d’améliorer l’accompagnement des joueurs élite, en inculquant la méthodologie du centre de formation olympien avec la présence régulière au Sénégal de cadres olympiens. Des cadres sénégalais seront également reçus à la Commanderie pour des échanges techniques. Un soutien sera également mis en place dans les domaines de la performance et du médical ”, précise le club phocéen.



