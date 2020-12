Partenariat : La Der/Fj en coalition avec les femmes cheffes d’entreprise et les experts-comptables

La Der/Fj se ligue désormais avec les femmes chefs d’entreprises et les experts-comptables grâce la signature de deux conventions. En effet, la première convention a été signée avec l’Union des femmes chefs d’entreprises du Sénégal (Ufce) pour l’atteinte de l’objectif commun de participer à accroître la contribution des femmes dans l’économie sénégalaise en leur facilitant l’accès aux opportunités économiques et à un accompagnement technique adapté.



Pour ce faire, sont prévus la mise en place de lignes de crédit pour les membres et des services non-financiers incluant formalisation, formation et digitalisation des processus pour un passage à l'échelle des entreprises bénéficiaires.



Par ailleurs, l’institution qui promeut l’entreprenariat au Sénégal confie que la seconde a été signée avec l’Ordre national des experts-comptables et des comptables agréés (Onecca) pour la création d’un label de certification des états financiers des bénéficiaires de la Der/Fj et la formation à l’éducation financière des cibles sur les aspects de gestion.

A l’en croire, ces actions qui font partie de l’accompagnement non-financier proposé par la Der/Fj, permettront aux entrepreneurs bénéficiaires de se mettre à niveau afin de garantir une meilleure gestion de leurs entreprises.

