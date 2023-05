Partenariat Mepa-Gepes: Discours du Premier Ministre, Amadou Ba à la cérémonie officielle de réception des géniteurs « Guzera » à haut potentiel de viande

L’intégralité du discours du Premier Ministre, Amadou Ba à la cérémonie officielle de réception des géniteurs « Guzera » à haut potentiel de viande dans le cadre du partenariat Mepa-Gepes



Thiès, le 27 mai 2023



• Monsieur le Gouverneur de la région de Thiès ;

• Monsieur le Préfet du département de Thiès ;

• Monsieur le Maire de la Ville de Thiès ;

• Monsieur le Recteur de l’Université Iba Der THIAM ;

• Monsieur le Directeur général de l’Ecole nationale supérieure d’Agriculture ;

• Monsieur le Président du Groupement pour l’amélioration génétique de l’élevage pastoral et extensif au Sénégal, Honorable Arona Galo BA ;

• Monsieur le Trésorier du Groupement pour l’amélioration génétique de l’élevage pastoral et extensif au Sénégal, Honrable Aliou Dembourou SOW

• Monsieur le Président du Conseil national de la maison des éleveurs, Ismaila SOW ;

• Mesdames, Messieurs les membres du GEPES,

• Mesdames, Messieurs les Directeurs généraux, directeurs nationaux et chefs de service ;

• Mesdames, Messieurs les responsables des organisations professionnelles de l’élevage ;

• Chers invités;



C’est avec beaucoup de plaisir que je préside, au nom du Président de la République Macky Sall, la cérémonie officielle de réception de 312 géniteurs « guzera ».



Cette cérémonie intervient moins de 4 mois après celle de Niague consacrée à la réception de 1242 génisses gestantes à haut potentiel laitier, cérémonie présidée personnellement cette année par le Chef de l’Etat.



Ces deux évènements montrent à suffisance, s’il en est besoin, la grande considération que le Président de la République accorde au secteur de l’élevage, secteur clé dans la quête de la souveraineté alimentaire, la création d’emplois durables et la génération de revenus décents.



C’est pour cette raison que pour la concrétisation de sa vision d’un Sénégal émergent à l’horizon 2035, le secteur de l’élevage porteur de progrèsest retenu parmi les secteurs prioritaires.



Mesdames et Messieurs ;



La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui, constitue une première du genre car l’opération d’importation de géniteurs a été entièrement portée par les éleveurs eux-mêmes à travers le Groupement pour l’amélioration génétique de l’élevage pastoral et extensif au Sénégal (GPES), avec l’appui bien sûr des services techniques du ministère de l’Elevage.



Cette opération d’achat groupé de géniteurs « guzera » à haut potentiel de viande, réalisée dans le cadre d’un partenariat publique-privé entre le ministère et le GEPES, vient répondre à une forte demande des éleveurs du système extensif, soucieux d’améliorer la valeur génétique de leurs troupeaux.



Comme vous le voyez, cette décision de nouer un partenariat avec les acteurs de la chaîne de valeur bétail-viande traduit la volonté des pouvoirs publics d’établir des relations de confiance solides autour de l’objectif national d’autosuffisance en viande, tel que rappelé dans la Stratégie de souveraineté alimentaire qui vient d’être élaborée.



Ainsi, les activités destinées à augmenter significativement la production de viande figureront en bonne place dans le PAP3 du Plan Sénégal Emergent.



En effet, dans un contexte marqué par le changement climatique et face aux chocs exogènes provoqués par la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine qui ont fini de nous apprendre qu’un pays doit impérativement avoir lamaitrise de son alimentation, la politique définie parle Président de la République Macky SALL s’est résolument orientée, pour ce qui est des produits d’élevage, vers la production des denrées alimentaires stratégiques comme le lait, la viande, le poulet et les œufs de consommation, mais aussi vers la production sur place d’intrants indispensables pour en assurer la production, en particulier le maïs et les œufs à couver.



Nous en avons, certes, tout le potentiel et tous les moyens.C’est la raison pour laquelle, la stratégie d’amélioration de la productivité du cheptel, et donc d’augmentation des productions animales, repose essentiellement sur le triptyque amélioration génétique - sécurité alimentaire du bétail - santé animale.



Vous conviendrez avec moi que cette stratégie ne pourra produire les résultats attendus sans un secteur privé fort et engagé. Ce secteur privé de l’élevage, ces champions, c’est vous les acteurs des chaînes de valeur animales !



Mesdames et Messieurs ;



En mobilisant une enveloppe de 675 millions de francs cette année pour subventionner l’achat de 300 géniteurs « guzera », le Gouvernement a amorcé un processus d’appui durable aux acteurs que vous êtes.



Mieux, le Chef de l’Etat nous a instruit, lors de la célébration de la Journée nationale de l’Elevage fêtée le 29 décembre 2022 à Tambacounda, d’augmenter significativement le nombre de géniteurs et porter la subvention à hauteur de 50 % par sujet.



Aussi, ai-je le plaisir de vous annoncer que ce soutien passera à partir de cette année à 2 250 000 000 FCFA pour l’importation de 1 000 géniteurs par opération pendant 5 ans, afin d’en faire bénéficier beaucoup plus d’éleveurs et de produire un effet levier.



En effet, la commande groupée permet d’acquérir à la fois un nombre beaucoup plus important de sujets de bonne qualité et à moindre coût grâce aux économies d’échelle notamment en réduisant le coût du transport qui se fera par bateau en lieu et place du fret aérien comme c’est le cas pour cette présente opération.



Cet accompagnement du secteur privé de l’élevage, afin de booster rapidement et durablement la production de viande, se justifie amplement, au-delà même de la quête de la souveraineté alimentaire, par la génération au sein de cette chaine de valeur, d’emplois durables et de revenus décents au niveau de tous les segments.



Mesdames et Messieurs ;



Je suis heureux de constater que cette première opération GPES-1 a été exécutée avec succès, conformément aux engagements pris dans le cadre de la convention tripartite signée avec les ministères des Finances de l’Elevage pour encadrer le processus.



C’est le lieu de féliciter très chaleureusement le Président du GPES, l’honorable Harona Gallo Bâ mais aussi l’honorable Aliou Dembourou SOW pour avoir bien conduit cette opération.



J’associe à ces félicitations, l’ensemble des membres du GPES qui ont fait le déplacement du Brésil pour avoir grandement contribué à la sélection des géniteurs en y mettant une touche traditionnelle. Je voudrais décerner une mention spéciale au Consul du Sénégal au Brésil qui a accompagné tout le processus ainsi qu’aux partenaires brésiliens qui ont livré ces beaux sujets de qualité.



C’est tout le sens de l’efficacité, de l’efficience et de la performance recherchées dans le cadre des budgetsprogrammes.



Mesdames et Messieurs ;



Comme vous le savez, le développement de la chaîne de valeur bétail-viande et l’atteinte de l’objectif d’autosuffisance en viande restent tributaires d’une bonne organisation des acteurs.



C’est pourquoi, je vous exhorte d’engager dans les meilleurs délais le processus de mise en place de l’Interprofession bétail-viande conformément à la Loi d’orientation agrosylvopastorale et de mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités de toutes les organisations membres.



Le Gouvernement sera à vos côtés pour vous y accompagner, à travers les différents Projets et Programmes conçus et mis en œuvre par le ministère de l’Elevage.



A cet égard, j’insiste particulièrement, pour vos futurs plans d’action, sur la nécessité :



- de poursuivre et de renforcer les activités d’insémination artificielle afin de démultiplier le nombre de métis ;



- de développer à grande échelle les cultures fourragères notamment dans des zones dédiées ;



- d’assurer un meilleur suivi sanitaire du bétail par la réponse aux campagne de vaccination contre les maladies prioritaires ;



- de renforcer le suivi zootechnique et économique des exploitations ;



- et de renforcer le dispositif de valorisation de la viande.



Mesdames, messieurs les bénéficiaires,



Pour clore mon propos, je vous invite à prendre bien soin de ces beaux géniteurs, acquis grâce à vos efforts financiers mais aussi à ceux du Gouvernement, donc du peuple sénégalais.



Je vous demande surtout de leur assurer une alimentation adéquate, un habitat adapté et un suivi sanitaire rigoureux.



Je voudrais enfin dire un grand merci au Directeur général de l’ENSA et son équipe pour tout l’accompagnement apporté à cette opération durant la période de quarantaine.



Je félicite également toute l’équipe du ministère de l’Elevage, pour la réussite de l’opération tout en l’engageant à enclencher le processus d’importation de la prochaine opération des 1000 géniteurs.



Je vous remercie de votre aimable attention.