Parti AFP de Moustapha Niasse : Des responsables sonnent la révolte à Kaolack, Guinguinéo et Nioro

Parti AFP de Moustapha Niasse : Des responsables sonnent la révolte à Kaolack, Guinguinéo et Nioro En assemblée générale, samedi, dans la région de Kaolack, des responsables et militants de l’Alliance des forces de progrès (Afp) se sont démarqués de leur leader Moustapha Niasse pour investir leur camarade de parti, l’ancien ministre Alioune Sarr.

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Janvier 2023 à 10:46 | | 0 commentaire(s)|

Dans une résolution intitulée « Déclaration de Keur Socé », ces progressistes disent, selon Bes Bi « Le Jour », se fonder sur « les frustrations et déceptions » qu’ils traversent au sein de la coalition au pouvoir mais aussi à la position de leur leader qui « avait déclaré que l’Afp aura son candidat en 2024 ».



Ces membres de l’Afp sont venus des départements de Guinguinéo, de Kaolack et de Nioro.

S emedia



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook