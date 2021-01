Parti à jamais : Serigne Atou Diagne, le «nationaliste de classe exceptionnelle» Serigne Atou Diagne a tiré sa révérence ce vendredi 22 janvier 2021. Il a été inhumé, sous les recommandations du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, le même jour à Touba aux cimetières de Bakhiya, après la prière mortuaire au siège du dahira Hizbut Tarqiyyah au quartier Hlm de Touba.



Le disciple de Cheikh Ahmadou Bamba a été accompagné dans sa dernière demeure par une foule immense. Le «nationaliste de classe exceptionnelle» est reconnu comme un disciple qui a emprunté la voie du service pour Cheikh Ahmadou Bamba et la Mouridiyya.



Serigne Atou Diagne ne s’est jamais départi du discours de Serigne Abdoul Ahad Mbacké, troisième Khalife général des Mourides lors d’une de ses visites à Dakar, en 1972. «Notre vie sur terre ne vaut pas que nous désappointons notre vénéré guide qui a placé sa confiance en nous.



Même si notre vie nous est chère, nous ne ferions pas quelque chose qui le décevra. C’est notre position toute tranchée. Nous devons nous exhorter à bien faire car c’est ce qui nous unit».



Il faut rappeler que Hizbut Tarqiyyah était un « Dahira » crée en 1976 par neuf (9) étudiants mourides à l’université Cheikh Anta Diop dont Amadou Saliou Mboup, Babacar Mbaye, Madické Seck, Atou Diagne, Mbagnick Niang, Massamba Niang, Allé Samba Gueye, Touba Sidibé et Pape Amadou Sy. L’objectif était de réunir les étudiants mourides afin de répandre l’œuvre d’Ahmadou Bamba.



Le mouvement était approuvé par Serigne Abdoul Ahad Mbacké khalife général des mourides. En janvier 1992, Serigne Saliou Mbacké khalife général des mourides change le nom du dahira des étudiants mourides en l’intitulant Hizbut Tarqiyyah. Avec une vision claire de la Mouridiyya, il a incarné les différentes réalisations du Dahira, particulièrement durant le Grand magal de Touba, dans ses multiples dimensions.



Serigne Youssou Diop prend les commandes…



Le désormais ex-secrétaire général des Hizbut Tarqiyyah est le nouveau respon­sable du +Dahira+. Youssou Diop suc­cède ainsi à Serigne Atou Diagne, rappelé à Dieu, ce vendredi 22 janvier 2020.



La décision a été prise après concertation avec le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, en présence de son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadr, et d’autres dignitaires de la cité religieuse au QG du Dahira Hizbut Tarqiyyah.



