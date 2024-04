Parti démocratique sénégalais: Karim Wade tient toujours à sa “Génération du concret” La déroute du candidat de Benno Bokk Yaakaar, Amadou Bâ, continue de révéler ses secrets. Une source proche du PDS révèle que Karim Wade et Macky étaient en parfaite entente avant la présidentielle.



Un mois après la défaite du candidat de Benno Bokk Yaakaar, Amadou Bâ, les indiscrétions continuent de suinter. Selon une source proche du Parti démocratique sénégalais (PDS), le fils de l’ancien président Wade, Karim Wade tient toujours son projet de “Génération du concret”. Il en a donné la preuve à la veille de la Présidentielle du 24 mars 2024. Face à ses frères de parti qui voulaient donner corps à leur projet de rester 50 ans au pouvoir, Karim Wade a choisi de soutenir Bassirou Diomaye Faye.



La source renseigne que le fils du président Wade s’est opposé à la volonté des libéraux du PDS de se ranger derrière Amadou Bâ. Cette posture de Karim Wade est consécutive à l’échec des discussions approfondies qu’il aurait entretenues, par personne interposée, avec le candidat Amadou Bâ.



La source poursuit en révélant que les négociations portaient sur le poste de Premier ministre et de cinq autres ministres. Qu’est-ce qui a compromis les pourparlers ? Notre source ne répond pas à la question, mais il reste formel sur les contours de l’audience que Me Wade a accordée à la coalition Diomaye. “A la place de Diomaye Faye, Wade devait recevoir Amadou Bâ. Le changement est intervenu avec la volonté entretenue de concert par Karim Wade et Macky Sall de soutenir Diomaye Faye. Karim et Macky s’entendaient à merveille sur le soutien à apporter à Diomaye Faye”, soupire la même source.



Les conséquences de cette position du duo Karim-Macky vont être désastreuses pour le PDS. Le porte-parole du PDS Tafsir Thioye sera emporté par la décision de soutenir Diomaye Faye. Il sera, en effet, démis de ses fonctions de porte-parole au profit de Bachir Diawara. Tafsir Thioye s'était démarqué de la décision du secrétaire général national du parti de soutenir la coalition Diomaye Président pendant la Présidentielle. Après une première sortie du communiqué signé par l’ancien chef de l’Etat, Me Abdoulaye Wade,



D'après le journal Point Actu, Tafsir Thioye s’était à son tour fendu d’un communiqué pour marquer son désaccord. Cette attitude lui a valu son poste de porteparole du PDS. En effet, dans une décision administrative rendue publique, il est remplacé par Bachir Diawara. La même décision nomme Gallo Tall et Abo Mbacké Thiam porte-parole adjoints. Notre source évoque d’autres raisons. A l’en croire, Karim Wade tenait à ce que Tafsir Thioye lise un communiqué qui accuse de corruption les deux juges du Conseil constitutionnel. Et c’est donc son refus de s’aligner sur cette position du PDS et de Karim Wade qui aurait emporté Tafsir Thioye.



En clair, au PDS, c’est Karim Wade qui tient les manettes. Sa volonté de donner vie à la Génération du concret au détriment du PDS reste intacte. Wadepère, lui, reste éloigné du jeu politique intra-libéral. “Depuis deux ans, les responsables du PDS ne peuvent pas accéder au président Abdoulaye Wade”, révèle la même source. Reste à savoir si Karim Wade qui, selon notre source, partageait ce protocole avec Macky Sall, survivra à ces soubresauts.





