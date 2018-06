Parti démocratique sénégalais: Une nouvelle rébellion en gestation?

Nous,

Militants et responsables du Parti Démocratique Sénégalais de diverses fédérations départementales, sommes réunis en Assemblée Générale ce Mardi 26 Juin 2018 à la permanence Oumar Lamine Badji sise sur la VDN.



1- Privilégiant l’intérêt du parti au-dessus de toutes considérations personnelles et partisanes du parti.



2- Saluant les orientations politiques du Frère Secrétaire Général National du PDS pour une résistance, une opposition farouche de ses troupes face au régime dictatorial de la dynastie FAYE- SALL dont le seul dessein est d’anéantir le PDS.



3- Constatant l’hypocrisie de certains hauts responsables du parti, au crépuscule de leurs carrières politiques, fossoyeurs de la stabilité du parti, complices de cette situation lugubre que traverse le parti, et qui tentent de freiner l’élan de dignes militants du parti, leur engagement et détermination à aller à la reconquête du pouvoir en 2019.



4- Constatant la léthargie de toutes les structures légales du parti.



5- Constatant la mauvaise politique de sommet qui détruit à grand feu notre parti par la cooptation de sympathisants insuffisants, sans aucun vécu politique et sans aucune base politique dans les instances de décisions ; des sympathisants qui n’ont participé à aucun combat du parti surtout quand il était question de mener la lutte pour tirer d’affaire notre candidat, injustement mis dans la geôle de Macky SALL et de son régime fasciste.



6- Constatant la cacophonie dans la direction du parti par la désignation de certains sinisants missionnaires qui agissent au nom du parti sans aucune légitimité, en complicité avec les responsables précités, soumis, de peur d’être évincés de leurs postes de responsabilité ; et sous le regard complice de notre frère et candidat Karim Wade.



7- Constatant l’incivisme du candidat Karim Meissa WADE qui installe le doute et freine l’élan des militants et sympathisants.



ET APRES DE LARGES DISCUSSIONS ENTRE MILITANTS ET RESPONSABLES.



Nous,

1- Renouvelons notre engagement, notre fidélité, notre détermination envers le Parti et à son Secrétaire Général National.



2- Lançons un appel à tous les responsables et militants d’œuvrer dans le sens de préserver les valeurs et principes qui soutiennent le parti, le redynamiser, le massifier, l’animer… pour faire face au régime actuel et déjouer toutes ses velléités visant à réduire à néant notre parti, notre patrimoine.



3- Demandons à la direction du parti de privilégier la politique de base pour un parti plus représentatif, plus fort et plus conquérant.



4- Demandons à la direction du parti de mieux considérer et associer les militants et sympathisants qui se donnent bec et ongle pour le parti dans les grandes décisions entreprises en son sein, en bannissant le copinage, la promotion et le parachutage d’hommes qui brillent de par leur médiocrité.



5- Demandons à notre candidat de rentrer au bercail et en découdre avec Macky SALL et son régime finissant, et ainsi redonner espoir aux nombreux militants, sympathisants et au peuple sénégalais qui place en lui un grand espoir.

Fait à Dakar le 26/06/2018



Ampliations :

Secrétaire Général National Maitre Abdoulaye WADE

Secrétaire Général Adjoint & Coordonnateur

Président Groupe Parlementaire « Liberté et Démocratie »

Candidat du parti en 2019, Président Karim Wade