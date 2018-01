Parti socialiste : "Certains exclus sont en train de demander clémence"

Certains responsables exclus du Parti socialiste sont en train de « négocier » pour revenir dans le parti. C’est ce qu’a affirmé à L’Observateur ce mardi, Moussa Bocar Thiam, porte-parole adjoint du Ps. « Certains exclus sont en train d’envoyer des émissaires pour demander clémence. Ce, pour rejoindre les rangs du parti. Ils ont saisi le Conseil des sages du Ps pour que le bureau politique leur accorde clémence. Ils ont manifesté clairement la volonté de revenir à la raison», confie le maire socialiste d’Ourossogui.



Il ajoute qu’il y a parmi eux, « beaucoup de maires qui disent que s’ils sont exclus du parti, c’est leur avenir politique sui sera remis en cause ». Car, « ils doivent tout au Ps et ne s’identifient qu’au parti ». Le Bureau politique a exclu samedi 65 camarades dont Khalifa Sall, Barthélémy Dias, Bamba Fall, Idrissa Diallo, Aissata Tall Sall considérés comme des « dissidents » du Ps.



Une décision qualifiée de « grotesque » et de « lâche » par la plupart des concernés, qui promettent de mener combat contre les auteurs .