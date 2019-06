Participation au Dialogue national: Moustapha Sy en colère contre Issa Sall Serigne Moustapha Sy n’a pas du tout goûté à la participation du professeur Issa Sall au lancement du Dialogue national, le 28 mai dernier, au palais de la République.

En marge de la causerie religieuse qu'il a animée ce samedi à Tivaouane, le responsable moral du Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty et président d'honneur du Parti de l'unité et du Rassemblement (Pur), n’a pas caché sa désapprobation quant à la présence de Issa Sall à cette rencontre.



« J'ai vu Issa Sall prendre part au Dialogue national, mais sachez qu'il l'a fait sans mon aval », a indiqué Serigne Moustapha Sy. Avant de faire une précision pleine de sens : « Issa Sall n'est ni le président du parti, encore moins le Secrétaire général. Il est juste le coordonnateur national ».



Issa Sall était le seul candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, à prendre part à cette rencontre.

