Participation au dialogue national : Issa Sall répond à Ousmane Sonko El Hadj Issa Sall a répondu à Ousmane Sonko qui avait fustigé la participation de l’opposition au dialogue national.

Dimanche 2 Juin 2019

« Ousmane Sonko n'a pas le droit de dire que nous avons tort de participer au dialogue. Il est libre de ne pas y aller, nous aussi, on est libre d'y prendre part. Moi, je vais au dialogue, et j'ai raison », a martelé le secrétaire général du PUR dans l’émission Jury du dimanche d’Iradio, ce dimanche.

« On n'a pas trahi le peuple, on ne le fera pas. J'avais dit très clairement à mes collaborateurs que j'irai au dialogue. Ce n'est pas un cirque. Ce n'est pas parce que nous avons contesté les résultats des élections, qu'on doit boycotter ce dialogue. Les victoires, on les conteste très souvent », a-t-il ajouté. Allez comprendre !



