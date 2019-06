Participation au lancement du dialogue national: Serigne Moustapha Sy " démonte" Issa Sall Serigne Moustapha tacle le Pr Issa Sall. Samedi, en marge d’une causerie religieuse en ce mois de ramadan à Tivaouane, il s’est porté en faux quant à la présence du parti Pur au lancement des travaux du dialogue.Dénonçant et démontant la présence du Pr Issa Sall à cette rencontre, note Libération, il a promis que toutes les responsabilités seront situées.

C'est le début du clash. Depuis la ville sainte de Tivaouane, lieu pourtant réputé de communion et de pardon, serigne moustapha sy, leader des «moustarchidines Al moustarchidati», a fustigé sans réserve, la présence d'Issa Sall au lancement des travaux du dialogue national. En réponse à l’attitude supposée teintée de trahison du coordonnateur du Pur, serigne mousgapha sy a catapulté dans les cordes, son coordonnateur national qui aurait commis un crime de lèse-majesté. En effet, si Pr Issa Sall a pris part aux travaux de lancement du dialogue politique national auquel invitait le président Macky Sall, ce n’est pas au nom et pour le compte du Pur, clame serigne moustapha sy qui s’interdit de jouer au sapeur-pompier quant à la levée du bois mort dont il serait victime dans les jours à venir. «j'ai vu Issa Sall prendre part au dialogue national, mais sachez qu'il l'a fait sans mon aval», a-t-il fusillé à bout portant, celui qui a porté les cou- leurs de son parti politique à la présidentielle de février 2019. Mais le marabout politique ne

s’arrête pas en si bon chemin. A la fois agacé et irrité contre l’at- titudehors la ligneduPrissa sall, il rajoute cette autre couche incendiaire. « Issa Sall n'est ni le président du parti ni son secrétaire général. Il n’est juste qu’un coordonnateur national choisi pour être son candidat à la dernière présidentielle». A ce titre, estime-t-il et bien plus encore ce, en conformité avec la ligne directrice du parti, Issa Sall n’avait pas alors pas du tout, le droit de poser des actes qui n’auront pas été discutés au sein des structures du parti. A partir de maintenant, confie une source qui a pris part à la cérémonie, serigne

moustaphasy aurait déclaré que le parti a pris bonnes notes. «Toutes les responsabilités à la suite de cet acte, seront situées dans les plus brefs délais», a promis le cœur plein de fiel contre Pr Issa sall, le président d’honneur du Pur.

