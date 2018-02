Participation d’Ahmet Fall Braya à la visite de Macron : Ses camarades réclament sa tête Des sanctions lourdes peuvent peser sur les épaules du responsable politique du Parti démocratique sénégalais à Saint-Louis. Ahmet Fall Braya, désigné comme président du comité d’accueil du Président Français dans la vielle ville, a été menacé par ses frères de parti, " de suspension des structures du parti pour défiance ouverte et fautes graves répétées".



Rédigé par leral.net le Lundi 5 Février 2018 à 10:35 | | 0 commentaire(s)|

Les responsables de la fédération du PDS de Saint-Louis ont tenu une Assemblée Générale extraordinaire à la permanence du parti, à la place Sable de Sor, ce dimanche 04 Février 2018 à 12 heures, en présence des différentes communes du département et de représentants de partis de l’opposition présents à Saint-Louis, pour statuer sur le cas de Ahmet Fall Braya. Ce dernier est accusé d‘avoir pactisé avec « l’ennemi ».



« Le PDS à Saint-Louis, a effectivement mis en œuvre les consignes de notre parti allant dans le sens de manifester pacifiquement notre colère et notre dégoût de Macky SALL, de son régime et de sa politique, à l’occasion du séjour du Président français Emmanuel MACRON le 3 Février 2018 à Saint-Louis », rappelle la fédération départementale de Saint-Louis dans sa résolution n°2.



Avant d’ajouter que l’opposition travaille au plus large regroupement des forces vives de notre pays, pour défendre les Sénégalais quel que soit le niveau où ils se trouvent.



Les camarades d’Ahmet Fall Braya estiment que dans cette lutte des partis de l’opposition et des organisations démocratiques pour des élections démocratiques, libres et transparentes, la ville de Saint-Louis doit jouer un rôle de premier plan pour stopper Macky SALL, qui ne compte que sur la seule fraude électorale pour se faire réélire.



« La discipline au sein du parti et la loyauté des militants ne devraient souffrir d’aucune ambiguïté et le frère Ameth FALL Braya a défié ses frères de la fédération, en promettant à Macky SALL et à l’APR de Saint-Louis, zéro rouge à l’accueil », a rappelé la fédération départementale de Saint-Louis.



Dans sa résolution, la fédération départementale de Saint-Louis souligne : « Considérant que les multiples alertes de la fédération et les déclarations du comité directeur n’ont rien changé dans les attitudes du frère Braya, la fédération réitère sa résolution pour sa suspension des structures du parti pour défiance ouverte et fautes graves répétées ».







Cheikh Makhfou Diop Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook