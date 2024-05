Participation de Cheikh Tidiane Dièye, nomination de Adji Mergane Kanouté: Le Sénégal hydro-diplomatique au Forum Mondial de l’Eau

Le 10e Forum mondial de l’Eau, tenu à Bali, a enregistré une présence remarquée du Sénégal. « Nous avons exprimé nos besoins et préoccupations et partagé nos expériences dans les domaines de l’hydro-diplomatie, de la sécurité de l’eau. Notre pays a été audible et visible », a dit le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement. Cheikh Tidiane Dièye a annoncé que c’est le Sénégal qui coorganisera, en 2026, avec les Émirats Arabes Unis, la 3e Conférence internationale des Nations-Unies sur l’eau.



En marge de ce Forum mondial de l’Eau, le Caucus Wash Parlementaire Eau, Hygiène et Assainissement, regroupant les parlementaires du monde, a « remercié ses partenaires, notamment le ministère des Finances, le ministère de l’Hydraulique et l’Assainissement et l’Agence sénégalaise pour la promotion touristique, qui ont permis sa participation à ce grand rendez-vous », a-ton appris.



A cette occasion, l’Alliance internationale pour la sécurité de l’Eau et l’Assainissement a été créée et placée sous le leadership du Sénégal. Et c’est la vice-présidente du Groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Adji Mergane Kanouté, qui a été désignée coordinatrice de cette importante organisation.

