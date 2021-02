Partie civile : Huit avocats se portent volontaires pour la defense d'Adji Sarr Signé Me Abdou Dialy Kane, coordonnateur des avocats volontaires de Adji Sarr, un communiqué issu du Collectif des Avocats de la Partie Civile est tombé tout à l’heure apportant sa part d’éclairage sur la notion « information judiciaire ouverte contre X ». Une réaction qui a titillé leral.net sur la question: « Mais qui sont donc les avocats d’Adji Sarr ? »

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Février 2021 à 17:04 | | 0 commentaire(s)|

Parmi les premiers à s’afficher pour prendre la défense de la jeune Adji Sarr, celle qui défraie l’actualité avec le leader du Pastef qu’elle a accusé de viol, Me El Hadji Diouf est très connu pour être un avocat qui n’a pas sa langue dans sa poche.



A la question : « Mais qui sont donc les autres avocats d’Adji Sarr ? », le communiqué du collectif semble, sans le savoir, avoir répondu à cette curiosité de leral.net.



Mais mieux, avec l’éclairage d’un des leurs, Adji Sarr dispose à ce jour d’un pool de 8 avocats qui a voulu l'aider gratuitement. Gratuitement, a-t-il souligné.



Et parmi eux figurent des féministes, donc farouches protecteurs des droits de la femme. Leur stratégie pour le moment leur recommande d’éviter des sorties tous azimuts.



