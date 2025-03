Pas de Air Yolékou… Quand Mimi Touré décroche des piques à Mansour Faye ! Le départ raté du Maire de Saint-Louis hier, sur ordre du Procureur, continue de soulever des réactions et commentaires. Après la sœur de Mansour Faye, l’ancienne Première Dame, qui s’offusquait de cette mesure en lançant des missiles sur le régime de Diomaye-Sonko, Aminata Mimi Touré, dans un post virulent sur les réseaux sociaux, dénonce les « carnages financiers » perpétrés par certains acteurs de l’État. Elle souligne la nécessité d’une action ferme et rapide de la justice sénégalaise. « Pas de Air Yolékou ou Vol échappatoire » lance-t-elle parmi les piques visant Macky Sall et son beauf’…

Ci-dessous, la tribune de Aminata Touré reprise sur "Senenews"

:

Pas de Air Yolékou, pour les carnassiers de nos finances publiques !



L’article 33 du Code de procédure pénale stipule clairement que si une enquête est ouverte, “ le Procureur procède ou fait procéder à tous les actes utiles à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ”.



Si les auteurs des carnages financiers de nos deniers publics prennent la fuite (Yolékou), qui le Procureur poursuivra-t-il alors ?



Dans le cadre de ses enquêtes, le Procureur est tout à fait en droit d’exiger le maintien sur le sol sénégalais, de toute personne d’intérêt.



Pour rappel, le rapport explosif de la Cour des Comptes du 22 août 2022 sur la gestion des fonds Covid-19, a été transmis au Procureur par… Macky Sall lui-même ! Les auteurs de ces détournements, pendant que nos concitoyens tombaient malades et que certains mouraient, doivent répondre de leurs actes !



