Passation de service: Amadou Ba passe le témoin à Me Sidiki Kaba, ce samedi Le Premier Ministre sortant, Amadou BA et le Premier Ministre Sidiki KABA ont procédé à la passation de service ce samedi 9 mars 2024, à la Primature. Dans son allocution, le Premier Ministre sortant, par ailleurs candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à la Présidentielle de 2024, a réitéré ses sincères remerciements au Président Macky SALL, qui lui a fait l’honneur de lui confier de hautes responsabilités, au service de la Nation, tout au long de son magistère.

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Mars 2024 à 19:36 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir exprimé son sentiment de profonde émotion et de forte gratitude envers le Président de la République, le Premier Ministre sortant n’a pas manqué de louer les nombreuses qualités de son successeur qu’il appelle affectueusement voisin, du fait de leur proximité à la table du Conseil des Ministres.



Prenant la parole, le Premier Ministre Sidiki KABA a exprimé toute sa gratitude au Chef de l’Etat. « Je vous ai vu à l’œuvre. Je m’en inspirerai » dira-t-il à son prédécesseur avant de lui assurer que le Gouvernement prendra toutes les dispositions pour une bonne organisation de la Présidentielle et pour la sécurité de l’ensemble des candidats.



Pour rappel, c’est le samedi 17 septembre 2022 que le Président de la République a choisi Amadou BA comme Premier Ministre, pour disait-il sa compétence, son engagement, son dévouement, son pragmatisme et son efficacité dans le traitement quotidien des urgences, économiques, sanitaires, sociales et environnementales.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook