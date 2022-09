Passation de service: Cheikh Oumar Anne accueilli à bras ouverts, Mamadou Talla, plébiscité. Mamadou Talla a passé le témoin à Cheikh Oumar Anne au ministère de l’éducation nationale. Une rencontre sobre et empreinte d’émotion qui a commencé par la présentation par la Secrétaire générale Khady Diop Mbodj, des directeurs, chefs de service, coordonnateurs de projets et de programmes, Inspecteurs d’académie etc.

Ensuite la secrétaire générale du ministère de l’éducation nationale a présenté un état des lieux rassurant du département en termes de bilan et de perspectives.

Les différents acteurs de l’éducation qui ont pris la parole ont souhaité la bienvenue au nouveau Ministre de l’éducation nationale Cheikh Oumar ANNE.



Le doyen Bakary Badiane, au nom des Associations de parents d’élèves et d’étudiants est revenu sur le bilan du ministre sortant M. Talla. « Grâce à son style de management inclusif, il a réussi à stabiliser l’espace scolaire » dit-il.



Le représentant des syndicats d’enseignants a également abondé dans le même sens. Moustapha Sagnane, dans son discours a félicité le ministre sortant pour son ouverture et son engagement à la valorisation de la fonction enseignante. « C’est cela qui l’a aidé à convaincre le gouvernement à satisfaire la plus vielle doléance des syndicats : l’augmentation conséquente des salaires » indique le SG de la SNELAS.



Les inspecteurs d’Académie par la voix de leur coordonnateur ont exprimé leur gratitude et leur satisfaction sur leur compagnonnage avec le ministre Mamadou Talla. « En réunion hier (mercredi) à Saly à la fin d’un atelier de pré-rentrée, nous avons tous voté une motion spéciale pour plébisciter monsieur le ministre Talla » révèle Gana SÈNE .



Dans son adresse, le ministre Talla a rappelé ses liens d’amitié et de fraternité qui le lient à son collègue Chiekh Oumar ANNE. Il a salué l’engagement et le dynamisme de son successeur avec qui il a mené la farouche bataille contre la propagation du Coronavirus dans l’espace scolaire et universitaire. « Nous sommes tous des soldats de notre pays et je souhaite que mon frère réussisse le pari d’une éducation de qualité pour nos enfants à l’horizon 2030.



Il en a les capacités et les moyens humains nécessaires pour relever tous les défis comme il l’a brillamment fait à la tête du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche avec des réalisations et des réformes importantes » martèle Talla qui a remercié l’ensemble de ses collaborateurs et collaboratrices. « Je voudrais décerner une mention spéciale à deux grandes dames : la SG Khady Diop Mbodj et la DC Mame Sané Ndiaye Faye qui se sont distinguées de par leur professionnalisme, leur engagement, leur célérité dans le traitement des dossiers » poursuit-il.



Le nouveau ministre de l’éducation nationale a rassuré l’ensemble des acteurs. Il a félicité son prédécesseur pour les défis relevés mais aussi pour sa démarche inclusive surtout dans le cadre de la lutte contre la Covid 19. « Nous allons continuer le combat pour la réalisation des différentes priorités que vous aviez identifiées et mises en œuvre et qui traduisent la vision de de son Excellence le Président Macky Sall » fait noter Cheikh Oumar Anne.



