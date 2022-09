Passation de service: "Fake news" et rappel de la Présidence Des informations font état de la récente publication par la Présidence d’un communiqué rappelant les principes de sobriété et de solennité qui doivent prévaloir lors des cérémonies de passation de service dans les ministères et autres services de l’Etat. Il s’agit d’une «fake news».

Le Palais informe que le communiqué en question émane bel et bien de son service de communication, mais il date de 2020. Les auteurs de cette fausse information l’ont remis au goût du jour en prenant le soin de masquer la date de sa publication.



La Présidence indique que si les principes qui y sont énoncés restent plus que jamais valables, ils n’ont pas fait l’objet d’une nouvelle publication.



Laquelle serait motivée par la récente actualité liée à la cérémonie de passation de service dans un ministère à la suite de la formation du nouveau gouvernement.

