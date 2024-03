Passation de service: "Les femmes du monde rural restent au cœur de mes préoccupations", Thérèse Faye Diouf

Thérèse Faye Diouf, prend désormais les rênes de ce département du Ministère de la Femme, de la Famille, de l'Équité et du Développement Communautaire. Fatou Diane Gueye lui a passé le témoin. La cérémonie de passation de service a eu lieu ce lundi 11 mars dans les locaux dudit ministère.



Désormais à la tête du Ministère de la Femme, de la Famille, de l'Équité et du Développement Communautaire, Thérèse Faye Diouf a tenu à souligner l'honneur qui lui était fait en prenant la parole lors de la cérémonie de passation de service. Elle a exprimé sa profonde reconnaissance envers le président de la République, Macky SALL, pour la confiance renouvelée qu'il lui a témoignée en la nommant à la tête de ce département hautement stratégique.



La nouvelle ministre a pris le temps de saluer le travail accompli par son prédécesseur, Mme Fatou Diane Gueye, tout en soulignant la nécessité de poursuivre et d'amplifier les efforts déjà entrepris dans la promotion des droits des femmes. Malgré les avancées significatives réalisées dans ce domaine, Thérèse Faye Diouf estime qu'il subsiste encore des défis à relever. Elle a affirmé son engagement à inscrire son action dans cette dynamique, avec une attention particulière portée aux femmes du monde rural.



"Les femmes du monde rural restent au cœur de mes préoccupations", a déclaré Thérèse Faye Diouf. Elle a souligné l'importance de garantir l'équité comme principal marqueur de l'ensemble des politiques publiques, insistant sur le fait que le progrès ne peut être réellement mesuré que lorsqu'il bénéficie à toutes les couches de la société, y compris les plus vulnérables.



La ministre a également évoqué la nécessité d'adopter des politiques spécifiques visant à renforcer l'autonomie des femmes rurales, en mettant l'accent sur l'accès à l'éducation, à la santé, et aux opportunités économiques. Elle a souligné que le développement communautaire ne peut être atteint sans l'inclusion totale des femmes, et elle compte œuvrer en ce sens pour garantir un avenir plus équitable et prospère pour toutes les femmes du pays.



La cérémonie de passation de service s'est conclue dans un climat empreint d'optimisme et de volonté collective. Thérèse Faye Diouf, en prenant les rênes du Ministère, a affirmé sa détermination à travailler sans relâche pour faire progresser les droits des femmes et promouvoir un développement inclusif et équitable au sein de la société sénégalaise.